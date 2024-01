O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Cabo Frio

O vereador licenciado Roberto de Jesus não é mais secretário de governo. O pedido de exoneração teria sido motivado por um vídeo que circulou nas redes sociais, no fim de semana, acusando o presidente da Cãmara Miguel Alencar de contratar empresas fantasmas. O vereador não gostou do que considerou uma exposição injusta da vida pessoal e familiar do presidente do legislativo, que chegou a ser filmado por um drone regando o jardim da casa do condomínio onde mora. Jesus teria responsabilizado o governo pela produção do vídeo denúncia. Roberto Jesus teria declarado, ainda, que retorna a Câmara na oposição com o objetivo de fortalecer a união do legislativo e intensificar a fiscalização sobre as políticas e ações do governo. Há informações também que a presidente da CONSERCAF, Patrícia Brandão, também pediu exoneração do cargo nesta quarta-feira.

Arraial do Cabo

No dia 8 de fevereiro, os moradores e visitantes de Monte Alto terão à disposição parquinho, quadra poliesportiva, campinho society de grama sintética, bancos de madeira, um palco com toda a infraestrutura necessária pra receber atividades culturais e muito mais. É a Praça Maria Peres, que está passando por uma reforma completa. O espaço fica na rua principal do distrito e promete ser um ponto de encontro para toda a comunidade.

Búzios

O deputado federal Altineu Cortez convocou o presidente da Câmara de Búzios, Rafael Aguiar, para assinar no PL. Tudo aconteceu na presença do prefeito, Alexandre Martins, que parecia não estar muito em sintonia na conversa. O moço bateu palmas, mas não sorriu e continuou mascando seu chiclete.

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação tem visitado os bairros de Araruama com as oficinas de ideias do partido MDB. De olho no pleito de outubro, Chiquinho gasta sola de sapatos levando sua mensagem e do partido. Segundo o vereador Nelsinho do Som, Chiquinho pensa política dia e noite.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande divulga o Edital de Convocação 001 para o Processo Seletivo 01/2024, que é referente à entrega de títulos e documentos dos candidatos indicados para as vagas para motorista de ônibus escolar, motorista de caminhão e operador de máquina pesada. São 41 vagas na ampla concorrência e 3 para PCD. Os candidatos listados na convocação devem levar os documentos e títulos desta quarta (17) até sexta (19), no Posto Avançado da Guarda Municipal, na Praça da Estação (Rua Morvan Barbosa Guimarães, s/n.º – Estação). O edital está disponibilizado pelo site oficial iguaba.rj.gov.br, por meio do link: https://drive.google.com/file/d/1lsIS3NvspUtCa6It38D8Ku9G5pw27mcX/view?usp=sharing

São Pedro da Aldeia

A bola vai rolar, nesta quinta-feira, na arena da praia do Centro de São Pedro da Aldeia pela segunda edição da Copa São Pedro de Beach Soccer nas categorias adulto, master e sub-21.Os jogos tem início às sete da noite. Oito times estão na disputa da competição e os dois melhores classificados na categoria adulto garantem vaga no Fest Verão deste ano.