Educação de Rio das Ostras realiza I Feira Literária das Escolas Municipais (FLiRO)

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer realiza a I Feira Literária das Escolas Municipais de Rio das Ostras – FLiRO. Nos dias 29 e 30 de novembro, a Área de Eventos de Costazul será um grande palco literário, com exposições de trabalhos escolares, atividades culturais e palestras. A ação é voltada para estudantes e profissionais da educação e tem o objetivo de desenvolver habilidades leitoras e o prazer pela arte de ler.

A FLiRO é uma ação inédita no município. “A feira literária vai reunir trabalhos e ações artísticas em dois dias de muita literatura e cultura. Vamos proporcionar aos nossos alunos o incentivo às práticas de leitura, tanto no universo escolar quanto fora dele, proporcionando a leitura como fonte de conhecimento, entretenimento e lazer”, destacou a subsecretária de Educação, Dayse Bastos.

Com muita ludicidade e criatividade, o evento reunirá exposições dos trabalhos literários realizados pelos alunos das Escolas Municipais durante feiras e mostras internas, além de exposição dos escritores servidores da Rede Municipal de Ensino. A ação disponibilizará, ainda, espaços literários e atividades culturais em tendas simultâneas de música, contação de histórias e teatro. As atividades são exclusivas às escolas municipais.

Palestras – A primeira palestra, no dia 29, será com o autor Cleyton Passos, abordando o processo criativo na escrita de um livro para os alunos e profissionais dos Anos Finais.

Ainda no dia 29, às 18h, será a vez da educadora musical Bia Bedran. Com o tema “As Interfaces da Arte Narrativa”, a formação é direcionada aos profissionais da educação com a proposta de proporcionar reflexões sobre a arte narrativa, que inclui o cantar, o criar, o contar e o brincar. Para participar da palestra, os profissionais deverão realizar novas inscrições por meio da página da Formação Continuada, disponível no Portal da Educação (https://educacao.riodasostras.rj.gov.br).

Para ter acesso às inscrições, o servidor precisa estar com o login ativo na plataforma Jubarte, o cadastro ativo/atualizado no E-Cidade, de acordo com a função que exerce na escola e ainda realizar o cadastro do cursista no primeiro acesso/login na página da Formação.

No dia 30, o autor Cleyton Passos iniciará a programação com atividades aos alunos e profissionais dos Anos Iniciais. À tarde, Bia Bedran retorna ao palco, desta vez para o show musical “Canções, histórias e brincadeiras musicais”, voltado para os estudantes da Educação Infantil. À noite, será a vez de Júlio Emílio Braz palestrar sobre o “Compromisso da leitura com a empatia e compreensão do outro” para os alunos e profissionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

SERVIÇO

Evento: I Feira Literária das Escolas Municipais de Rio das Ostras – FliRO

Local: Área de Eventos de Costazul

Horários:

Dia 29 – 13h30 às 16h30 e das 18h00 às 21h.

Dia 30/11 – das 8h às 11:00, das 13h30 às 16h30 e das 18h às 21h.

Programação de palestras:

29/11 – tarde

Cleyton Passos – “O processo criativo na escrita de um livro”;

29/11 – noite

Bia Bedran – “Interfaces da narrativa”;

30/11- manhã

Cleyton Passos – Teatro de bonecos “Turma do Frederico”;

30/11 tarde

Bia Bedran – Show musical “Canções, histórias e brincadeiras musicais da Bia Bedran”;

30/11 noite

Júlio Emílio Braz – “O compromisso da leitura com a empatia e compreensão do outro”.