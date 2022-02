Escola de Música Villa-Lobos de Búzios convoca os alunos para realização de inscrição até o dia 11 de fevereiro 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, convoca os alunos da Escola de Música Villa Lobos – Núcleo Avançado Tom Jobim, a comparecerem entre os dias 01 e 11 de fevereiro de 2022, das 09h às 17h, no Espaço Cultural Zanine para regularizarem a sua matricula no o ano de 2022.

Aos alunos que cursam os módulos I e II deverão comparecer à sede do Espaço Cultural Zanine no horário estipulado para efetuar o cadastro.

E aos alunos sorteados no Edital de N°03 de 13 de fevereiro de 2020, deverão comparecer à sede do Espaço Cultural Zanine, no horário estipulado munidos dos seguintes documentos:

• Cópia da certidão de nascimento;

• 2 fotos 3×4;

• Cópia do documento de identidade;

• Cópia do comprovante de residência;

• Cópia do RG do responsável (se o aluno for menor de idade).

A Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico fica localizada na Avenida da Usina Velha, 600 – Centro de Búzios.