Escola Municipal Evaldo Salles, no Peró, em Cabo Frio, é reinaugurada

A Prefeitura de Cabo Frio reinaugurou na manhã desta terça-feira (14) a Escola Municipal Evaldo Salles, localizada no bairro Peró. A unidade passou por uma reforma completa em toda sua estrutura, com as obras sendo concluídas em tempo recorde. Com a presença da prefeita Magdala Furtado, a cerimônia de reinauguração aconteceu na quadra da escola.

Originalmente programada para ser finalizada no início do mês de agosto, a obra foi antecipada pela Prefeitura em três meses. Enquanto a reforma acontecia, os estudantes estavam temporariamente alocados na antiga sede da Secretaria de Educação, situada no Largo de Santo Antônio, no Centro.

O diretor da unidade escolar, Jefferson Justino, agradeceu à prefeita Magdala Furtado pela entrega e festejou a conclusão da reforma da unidade após anos de espera, possibilitando a entrega antecipada da escola à comunidade.

“Agradeço à prefeita Magdala Furtado por possibilitar e permitir que a reforma se concretizasse, pois sua atenção e cuidado com a educação são evidentes e admiráveis. Foram muitos anos de espera, mas hoje estamos aqui materializando a tão sonhada reforma da unidade. Quero agradecer a todos que se mobilizaram para que isso acontecesse. Em especial, quero agradecer à atual gestão da Secretaria de Educação, que sempre ouviu nossas demandas”, afirmou Jefferson.

Emocionada com a entrega de mais uma escola reformada, a prefeita Magdala Furtado expressou sua satisfação em poder oferecer melhores condições de aprendizado aos estudantes. Ela ressaltou o compromisso da gestão municipal em investir na educação.

“É muito importante fazer parte de mais uma entrega para a educação de Cabo Frio. Quem viu como estava a escola e vê como está agora, não vai acreditar. Tudo isso é para essas crianças, que são o futuro do nosso país, pois amanhã serão elas que estarão aqui sentadas. Tenho certeza de que todos os funcionários que fazem parte da escola estão hoje muito felizes, pois todos querem trabalhar em um ambiente digno. Vamos continuar avançando, não vamos parar por aqui. Ainda há muitas escolas sendo reformadas e vamos entregar todas. Gratidão a todos que fizeram parte disso”, comemorou a prefeita Magdala Furtado.