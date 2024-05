Praças recebem Oficinas de Música e Shows durante o Búzios Jazz Festival

Durante o Búzios Jazz Festival aconteceram uma série de oficinas de música e apresentações artísticas nas praças Tia Uia (INEFI), no bairro Rasa, e na Praça do Jorjão, em Cem Braças. O evento, fruto da parceria entre a Prefeitura de Búzios, e o Sesc, contou com a participação popular e destacou-se pela diversidade de atividades oferecidas.

A programação na Praça do Jorjão, em Cem Braças contou com oficinas, tiveram atividades de Luthier comandada por Já Silva, que ensinou aos participantes a arte de confeccionar instrumentos musicais do zero, desde o conceito até a criação e finalização. Na sequência, Henrique Orelha ministrou uma oficina de grafite, onde produziu uma tela retratando um homem tocando saxofone, obra que foi doada à Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do Município.

O laboratório de instrumentos recicláveis, conduzido por Rodrigo Codesso demonstrou como transformar materiais descartados como chuveiros, grelhas de churrasco e galões de 20 litros, em instrumentos musicais funcionais. A programação do dia encerrou-se com a apresentação musical de Kéren-Hapuk, aluna talentosa da Escola de Música Tom Jobim, que encantou o público com sua voz e violão.

As oficinas no bairro Rasa também incluíram uma atividade sobre gaita, onde Wilson Mendonça ensinou conceitos sobre afinações, técnicas de respiração e a importância do estudo musical. O evento culminou com a apresentação da banda Little Jr. & Big Washington Blues Makers, que proporcionou um show de blues.

Toda a programação do Búzios Jazz Festival, incluindo as oficinas de músicas nos bairros, demonstram o compromisso da Prefeitura de Búzios com a promoção da Cultura e entretenimento de qualidade para a população buziana.