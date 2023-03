A Secretaria de Lazer e do Esporte volta as aulas da Escolinha de Futebol Feminino nesta quarta-feira ( 01/03), às 17h, no Inefi. A modalidade, também está com inscrições abertas para crianças a partir dos 10 anos.

A inscrição para a modalidade é realizada na Secretaria de Lazer e do Esporte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Documentos:

– RG ou Certidão de Nascimento;

– RG do responsável;

– Declaração de Matrícula Escolar;

– Cartão do SUS;

– Atestado médico,

– Foto 3×4.