Começa a campanha de vacinação contra a COVID-19 em Búzios com a vacina bivalente

As primeiras doses da vacina Bivalente para imunização da Covid-19 começa a ser aplicadas nesta terça-feira (28) em Búzios, e seguem pelas próximas semanas, em escalas fixas, das 9h as 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O imunizante está disponível para o grupo prioritário de pessoas com 70 anos ou mais, pessoas a partir de 12 anos imunocomprometidas e quilombolas. É importante que os pacientes que procurarem pelo imunizante tenham no mínimo as doses primárias completas (D1 e D2) com intervalo de 4 meses da segunda dose.

Escala de vacinação para cada dia da semana nas unidades de saúde

• Terça: José Gonçalves, João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

• Quarta: Lilson M de Souza (Cem Braças), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Dr° Paulo Acherman (Ferradura), Clinica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Quinta: Benildo Motta (São José), Gregório A de Oliveira (Capão), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava)

• Sexta: Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a COVID-19 e reduzir as chances de transmissão. Por isso, a Prefeitura de Búzios incentiva a todos a se vacinarem e a seguirem as medidas de prevenção. Juntos, podemos vencer essa pandemia.