Espaço Cultural do Surfe será reaberto nesta quarta-feira em Cabo Frio 

Após longo período sem funcionar, o Espaço Cultural do Surfe, em Cabo Frio, será reaberto oficialmente nesta quarta-feira (02), em cerimônia a partir das 17h30. Por causa das regras de combate ao coronavírus, a atividade será restrita.

Localizado na Praça da Cidadania, em frente ao Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, o local foi repaginado e terá um novo formato de exposição. O funcionamento passa a ser de quinta a domingo, das 17h às 20h.

Nos dias de funcionamento, os frequentadores poderão contar com uma visita conduzida pelo surfista Victor Ribas, que será realizada sempre às 18h. A estátua do surfista, que ficava instalada na Praça das Águas, agora ficará em frente ao Espaço Cultural do Surfe, em um jardim recém construído pela Prefeitura.

Criado há mais de 10 anos por Telmo Moraes, o Espaço Cultural do Surfe foi o primeiro dedicado ao esporte no Brasil. É um lugar único para quem deseja conhecer a história do esporte. A coleção abriga mais de 2.500 peças, entre itens decorativos, pranchas de surfe, bodyboard e longboard, skates, pôsteres, quadros e miniaturas, entre outros objetos.

A arrumação dos itens, em sua maioria pranchas de tipos diversos, remonta à história da prática do surfe no Brasil e no mundo, com pranchas que vão desde a década de 1950 até os dias atuais. O espaço também engloba técnicas sobre a fabricação das pranchas, entre outras informações.