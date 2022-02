Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Guarda Mirim de Búzios 

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública abriu nesta segunda-feira (31), por meio da Coordenadoria do Programa Educacional e Preventivo às Drogas, Trânsito e Violência – PROGEP, a inscrição do processo seletivo do curso de formação da Guarda Mirim de Búzios. Para participar do processo, os interessados devem ter idades entre 10 e 17 anos, e estar cursando a rede pública ou privada de Búzios.

O projeto da Guarda Mirim tem como objetivo ensinar às jovens aulas teóricas com instruções de ordem unida, ética e cidadania, educação de trânsito, prevenção contra violência, noções de primeiros socorros, natação, meio ambiente, além de artes marciais como Kung fu e caratê. Também são realizadas visitas a museu e bases militares.

Os interessados podem se inscrever no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Guarda Mirim de Armação dos Búzios, que fica ao lado do Posto GNV da Rasa.

Documentos necessários para fazer a inscrição:

– Cópias de Identidade ou certidão de nascimento do candidato e identidade do responsável;

– Duas fotos 3×4 atuais do candidato;

– Atestado de Saúde para prática esportiva, durante o ano;

– Declaração escolar informando a matrícula regular do candidato;

– Cópia do comprovante de residência;

– Se puder, contribuir com um 1 kg de alimento não perecível – opcional.