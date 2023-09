Uma das novidades da 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio, “Jantar do Príncipe” acontece nesta quinta-feira

Com novidades em sua 9ª edição, o Festival Sabores de Cabo Frio realiza o “Jantar do Príncipe” na próxima quinta-feira (14/09), às 20h30, no belo Hotel Solar do Arco, na Passagem. O evento promete uma experiência gastronômica única, celebrando a tradição da culinária com a criatividade contemporânea. No “menu”, histórias de época e dos pratos, música, apresentações e degustações. As vagas são limitadas.

O jantar será conduzido pelo chef e apresentador Flávio Flarys e pelo historiador Pedro Beranger. Já os pratos levam a assinatura dos chefs Flávio e Gustavo Zogbi. Convidada do evento, a chef Samantha Laurindo ficará por conta de uma saborosa mesa de aperitivos ao estilo grazing food.

Entre as delícias a serem apresentadas estão a entrada Pupunha ao Mar (mignon de palmito na manteiga de sálvia, vieira grelhada, ova de peixe voador e molho Champagne); o principal Jardim de Bacalhau (bacalhau defumado e confitado no azeite de ervas, amêndoas e mini-legumes) e a sobremesaPerfume Tonka (manjar de cumaru harmonizado com calda de frutas vermelhas, lichia, zest de siciliano e tuille crocante).

Sabores de Cabo Frio

O Festival Sabores de Cabo Frio segue em cartaz até o dia 1º de outubro, reunindo 60 estabelecimentos. As origens da nossa culinária marcam esta edição, que tem como tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”. A ideia, baseada no livro “História da Alimentação no Brasil”, de Luís da Câmara Cascudo, é celebrar, em especial, as culturas indígena, africana e portuguesa.

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos, na porção Petit (até 200 gramas). Entradas e petiscos custam R$ 27; pratos principais e sanduíches, R$ 37; e sobremesas, a R$ 17.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Na próxima semana (18 a 22/09), a novidade é o projeto “Chef Por Um Dia”, com apresentações de chefs convidados pelo festival. A ação é uma parceria inédita com a Escola de Gastronomia Chef Gourmet, cenário para o evento.

“Jantar do Príncipe”

Data: 14 de setembro (quinta-feira)

Hora: 20h30

Local: Hotel Solar do Arco – Rua Constantino Menelau, 48 – Passagem

Vendas:

. Whatsapp: (22) 2646-7313 (R$ 250 por pessoa, sem taxas)

. Sympla: https://www.sympla.com.br/ evento/jantar-do-principe/ 2144316?share_id=copiarlink (R$ 250 por pessoa + taxas)

*Ingresso não reembolsável

Entradas:

Texturas de Sabor:

Trouxinha de carpaccio com boursin de cabra, pesto genovese e crocante de sal negro.

Pupunha ao Mar:

Mignon de palmito na manteiga de sálvia, vieira grelhada, ova de peixe voador e molho Champagne se unem em uma harmonia de sabores.

Tocino Crocante:

Pancetta de porco crocante e suculenta, cuidadosamente finalizada com molho glaceado e brotos frescos.

Principais:

Jardim de Bacalhau:

O bacalhau defumado e confitado ao azeite de ervas é a estrela, complementado com amêndoas e mini-legumes que incluem mini-tomate amarelo, cenoura baby, brócolis, cebola pérola e mini pimentões.

Príncipe de Mar:

Filé de robalo acompanhado de escamas de banana da terra, velouté de vôngole e azeite de manjericão toscano.

Ossobuco Bourguignon:

O clássico da culinária francesa combina ragú no demi-glace e mix de cogumelos frescos servidos no pão campesino.

Sobremesas:

Sinfonia de Contrastes:

Pera ao vinho acompanhada de sorvete de gorgonzola e uma crosta de nozes caramelizadas.

Perfume Tonka:

Manjar de cumaru harmonizado com uma calda de frutas vermelhas, lichia, zest de siciliano e uma tuille crocante.