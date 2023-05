Ex-estudante da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio passa para graduação na França

Nascido no Rio de Janeiro em 1998, José Mateus Rodrigues Rangel, teve sua trajetória educacional marcada pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio. Durante sua infância, ele atravessava diariamente a Ponte Feliciano Sodré para frequentar a Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo, no bairro Passagem. Naquela época, ele não fazia ideia de que seu futuro seria atravessando a ponte aérea entre o Brasil e a França.

A Escola Municipal Alfredo Castro, no Jardim Caiçara, seria a próxima parada do estudante cabo-friense, onde cursou o restante do Ensino Fundamental e de lá guarda ótimas recordações. Já no ensino médio, o Instituto Federal Fluminense foi o seu destino, seguindo para o Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé.

José Mateus viu sua vida mudar da água para o vinho quando surgiu a oportunidade de fazer a “graduação-sanduíche”, que é o nome dado para um curso universitário em que o aluno tem a possibilidade de passar um tempo estudando em uma instituição de ensino estrangeira durante o curso de graduação.

“Agradeço imensamente às escolas por onde passei, onde criei laços e vivi momentos inesquecíveis. Tenho muita gratidão aos aprendizados em Cabo Frio. Espero que minha trajetória seja um exemplo inspirador para os estudantes locais, mostrando que o esforço e a busca pelo conhecimento podem abrir portas além das fronteiras”, disse o jovem.

Residindo hoje em Metz, cidade no nordeste da França, ele estuda na renomada École Nationale d’ingénieurs de Metz, por meio do Programa de Cooperação Franco-Brasileira para a Formação de Engenheiros (Brafitec). Essa iniciativa do Governo Federal tem como objetivo fortalecer a cooperação acadêmica entre Brasil e França na formação de engenheiros.

“Acreditem nos seus sonhos e nunca deixem de lutar por eles. Sei que cada um de vocês tem o potencial para alcançar grandes realizações. A educação tem um poder transformador, capaz de nos levar a lugares que jamais imaginaríamos. Continuarei dedicado aos estudos e aproveitando cada oportunidade que me é oferecida. Tenho certeza de que o futuro reserva ainda mais realizações para cada um de nós”, finalizou.

Muito feliz com a conquista do jovem estudante, a secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira, expressou sua alegria e destacou que, com dedicação, é possível ultrapassar fronteiras e alcançar grandes realizações.

“Nossa rede sente muito orgulho em ver um de seus ex-alunos trilhando um caminho de sucesso na Europa. Essa conquista reafirma o compromisso da cidade em oferecer uma educação de qualidade e incentivar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes locais. Desejo muito sucesso na jornada acadêmica e profissional de José Mateus, e que sua história inspire outros jovens a perseguirem seus sonhos e acreditarem na educação”, festejou Elicéa.