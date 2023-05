Duplo pódio: Gabi Yamaguchi de Cabo Frio vence Pan-americano e Desafio Kids

Atleta cabo-friense de jiu-jítsu finalizou todas as cinco lutas que participou; evento é um dos mais consagrados no estado do Rio de Janeiro

A atleta cabo-friense de jiu-jítsu, Gabi Yamaguchi, conquistou mais dois títulos no domingo (28). A lutadora mirim levou para casa a 23ª medalha de ouro pela 1ª etapa do Circuito 2023 do 9º Pan-Americano de Jiu-Jitsu, organizado pela Sport International Jiu-Jitsu Federation (SJJIF). O evento contou, além das categorias de peso, com competições paralelas como o Desafio Kids, no qual possibilitou que a menina alcançasse outro pódio garantindo seu 6º cinturão. O evento aconteceu na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Esse é um dos mais consagrados eventos no estado.

Ao todo, foram cinco lutas finalizadas, sendo três por chaveamento. A extensa cartela de vitórias aponta o grande potencial da atleta no esporte. Gabi é faixa cinza e disputa pela categoria Infantil 2, com peso galo – até 30,200kg. Mas essa categoria não está mais comportando o potencial da menina que tem competido pela pluma, com peso de 33,200kg, como foi o caso do Desafio Kids.

“Muito feliz com os resultados deste fim de semana, fruto de muito treino e dedicação. Agradeço ao meu mestre, Leonardo Bileo, por toda parceria. Só nós sabemos o preço que pagamos para chegar até aqui, e não vamos parar. Somos um time e temos muito mais para conquistar”, disse Gabi.

Atualmente, são 36 títulos, sendo 6 cinturões e 30 medalhas: 23 ouros, 4 pratas e três bronzes. Ela tem apenas dez anos de idade e mora no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Ela faz parte do Projeto de Inclusão Social Lutando pela Educação. Os treinos acontecem no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. A campeã também representa a Equipe Sid Jacintho.



Gabi no Mundial em Abu Dhabi

Nas competições locais e nacionais, Gabi já mostrou que não entra no tatame para brincadeira. Apesar da pouca idade, ela já sonha com o Mundial de Jiu-Jítsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, cidade conhecida como a capital do esporte no mundo. A viagem é em novembro deste ano e o valor com passagem e hospedagem é alto. Por isso, uma campanha de arrecadação de dinheiro para arcar com os custos da viagem já começou. A família está vendendo uma rifa nas redes sociais voltada para uma ação do Dia dos Namorados. Quem quiser adquirir, basta acessar as redes sociais da atleta.

Enquanto o mundial não chega, outras competições estão programadas e você pode ser um patrocinador desse sonho. Quem desejar ser um impulsionador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).