Cabo Frio promove atividades esportivas pelo Dia do Desafio, nesta quarta-feira 

Na próxima quarta-feira (31), Cabo Frio vai participar do Dia do Desafio, data global cujo objetivo é promover a prática regular de atividades físicas e esportivas. No município, as atividades serão realizadas, de forma gratuita, na Praça Porto Rocha, das 9h às 16h, incluindo aula de ginástica ao ar livre, caminhada orientada e dança de salão. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Sesc.

As atividades são abertas a pessoas de todas as idades, e também a academias, escolas e outras instituições que desejarem se juntar ao desafio, promovendo um estilo de vida mais saudável para toda a comunidade. Para confirmar a participação da instituição, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria Adjunta de Esporte (22) 99618-4861.

O Dia do Desafio é uma competição amigável em que cidades de todo o mundo “disputam” para ver qual delas mobiliza mais pessoas para realizar alguma atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos. Na América Latina, a campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas será realizada por instituições públicas e privadas de 14 países.

Essa edição busca enfatizar a campanha como uma ferramenta efetiva para sensibilizar gestores públicos e instituições a desenvolverem projetos comunitários com foco em esportes, atividades físicas e mobilidade urbana, utilizando conteúdos relacionados ao conceito de urbanismo tático, uma metodologia global de estímulo a ocupação de espaços urbanos voltados para as pessoas.

A campanha é uma iniciativa global da Tafisa (The Association For International Sport for All) que, no continente americano, é coordenada pelo Sesc SP e conta com apoio institucional da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).