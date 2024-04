Exposição de artesanato começa nesta quarta em São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia inaugura, nesta quarta-feira (03/04), às 9h, a segunda edição da exposição “Artes da Aldeia”. A mostra ficará em cartaz até o dia 03 de maio na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro, reunindo centenas de peças artesanais, entre itens utilitários, roupas, artigos de decoração, bijuterias, acessórios e souvenirs, confeccionadas por artesãos e artesãs da cidade. No espaço, os visitantes poderão adquirir produtos a partir de R$ 5. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para a exposição, foram convidados os artesãos inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, que reúne representantes de todos os segmentos culturais da cidade. “Ficamos muito felizes em abrir as portas da Casa da Cultura mais uma vez para receber os artesãos e artesãs da cidade, que, por meio do seu trabalho e dedicação à arte, contribuem para fomentar a economia criativa e a cadeia produtiva cultural no nosso município. Reforçamos o convite a toda população para que façam uma visita e prestigiem o artesanato local”, destacou o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques.

Ao longo da exposição, os visitantes poderão adquirir peças produzidas a partir de técnicas variadas, como crochê, bordado, mosaico, macramê, decoupage, biscuit e reciclagem. Entre os itens do vestuário, haverá opções de saídas de praia e conjuntos, além de uma variedade de acessórios, chaveiros, bolsas, nécessaires, bonecas de pano, jogos de mesa, toalhas, panos de prato, quadros, espelhos, porta-trecos, pesos de porta e tapetes. A mostra também contará com licores e doces artesanais.

A mostra tem idealização e curadoria assinadas pela diretora municipal de Cultura, Giselle Lima, e organização conduzida pela coordenadora municipal de artesanato, Karoline Giordano. “Será uma excelente oportunidade para que os visitantes conheçam a variedade de estilos de artesanato produzidos pelos nossos artesãos, da nossa Casa do Artesão e também os participantes das nossas Feiras Culturais Itinerantes, e possam levar para casa um presente ou uma lembrancinha única e especial”, destacou Karoline.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.