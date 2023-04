Visita técnica é realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Iguaba Grande, para restauração

Nesta quarta-feira (12), o Prefeito Vantoil, acompanhado do Secretário de Obras, Alexandre Freitag e do secretário Adjunto de Integração Governamental, Wallace Martins, realizaram uma visita técnica à Igreja Nossa Senhora da Conceição, que aguarda por obras de restauração.

O Prefeito Vantoil explicou que o projeto para restauração do local já está pronto e aguardando apenas aprovação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). “Esta é uma obra que não pode ser realizada por qualquer empresa, por se tratar de um patrimônio tombado. Estamos dando toda atenção necessária para que todo o processo aconteça da forma correta. Não podemos fazer nada que descumpra as normas legais, sob pena de ficarmos sujeitos à multa.” Afirmou o Prefeito.

Criada em 1971, a Capela, localizada no Popeye, possui um conjunto arquitetônico no estilo das primitivas capelas jesuíticas e o patrimônio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). A empresa escolhida precisará ser especializada, atendendo a todas as exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).