Feira Quilombola de Cabo Frio resgata cultura, artesanato e produtos rurais em reinauguração do Horto Municipal

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, em parceria com o Instituto Ecovida, tem o prazer de anunciar a Feira Quilombola que acontecerá no sábado (11), das 9h às 15h, na reinauguração do Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, localizado no bairro Portinho.

O evento marca a reabertura do Horto Municipal após uma reforma que agora proporciona um ambiente renovado para todos. A Feira Quilombola promete ser uma celebração da cultura com atrações musicais, produtos rurais e do artesanato da região, com uma variedade de ofertas incríveis.

O Horto Municipal de Cabo Frio tem uma grande variedade de árvores, plantas e pássaros em um ambiente de contemplação com a natureza. O horto recebe diversos eventos, e vai contar com a Feira Quilombola todo segundo sábado do mês.

Além disso, o local ainda conta com exposição de orquídeas e plantas ornamentais, feira de orgânicos, exposição de suculentas, diversas feiras de artesanato com comidas típicas, recreação para crianças, entre outras atividades.

Durante o evento, os agricultores locais apresentarão uma variedade de produtos frescos e saudáveis, refletindo a riqueza da agricultura da região. A feira contará com produtos tradicionais das comunidades quilombolas, representando a cultura e a herança histórica.

Serviço

Feira Quilombola

Sábado (11), das 9h às 15h;

Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho.