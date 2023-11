Quadra poliesportiva da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, será entregue nesta quinta

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai entregar à população da Ponta do Ambrósio a quadra poliesportiva do bairro totalmente reformada. A cerimônia será nesta quinta-feira (09/11), às 15h30, na Rua Antônio Araújo de Mendonça, s/nº. Com isso, os moradores passarão a ter um espaço com segurança e conforto para a prática esportiva, que também irá atender aos alunos da Escola Municipalizada Vital Brasil.

A quadra poliesportiva foi completamente revitalizada. Foram realizadas ações como a construção de novas muretas de contenção e novo piso, instalação de novos alambrados, traves e cestas de basquete, além da instalação de novos postes com iluminação em LED e urbanização no entorno da quadra. O equipamento conta com uma área de 472,50m.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer, com gestão da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. “Nossas equipes se esforçaram intensamente com o objetivo de entregar à população mais um equipamento público totalmente revitalizado, que vai garantir o conforto de toda a população, incluindo os alunos da Escola Municipalizada Vital Brasil, que utilizarão o espaço para a realização de prática de atividades esportivas”, comentou o secretário de Obras, Fernando Frauches.