Feirinhas vão movimentar o estacionamento de shopping de Cabo Frio

Duas famosas feirinhas do Shopping Park Lagos, a Feira de Adoção de Animais do Canil Municipal e a Feira do Produtor Rural, movimentam o estacionamento do shopping no próximo sábado, dia 03 de junho. O programa em família acontece das 10h às 17h.

A Feira do Produtor Rural (das 10h às 17h) tem como estrelas as hortaliças, os legumes e as frutas fresquinhas, além de queijos, ovos, bolos, artesanato e pastel. Já a Feira de Adoção de Animais (das 11h às 17h), reúne cães e gatos à espera de um novo lar com muito carinho.

Cães & Gatos

A feirinha de adoção de animais do Canil Municipal irá reunir cães e gatos que estão à espera de um novo lar e prometem retribuir com muito amor. Os interessados em adotar um bichinho devem ter mais de 21 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Produtor Rural

Promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a Feira do Produtor Rural tem como objetivo fomentar a agricultura familiar, oferecendo bons espaços aos agricultores para a comercialização de seus produtos. Em 2023, o evento será mensal no Park Lagos, sempre no primeiro sábado do mês.

A feira oferece hortaliças, frutas, legumes, ovos, aipim, queijos, bolos, entre outros produtos, vindos diretamente das propriedades agrícolas de Cabo Frio. Todos os produtos levam o Selo do Produtor Rural, que é uma autenticação que garante a procedência dos produtos, assim como o cultivo e a produção dos gêneros alimentícios e artesanais no município.

