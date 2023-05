Cabo Frio dá continuidade à vacinação contra a gripe Influenza após o fim da Campanha Nacional

By

Cabo Frio segue disponibilizando a vacina contra a gripe Influenza para toda a população com idade acima de seis meses, enquanto durar o estoque. A Campanha Nacional termina nesta quarta-feira (31).

No balanço até o dia 29 de maio, 31.053 pessoas compareceram para receber a dose do imunizante, o que corresponde a 37,81% do público-alvo, composto por 82.048 munícipes.

A vacina estará disponível em 20 unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Na Casa da Criança, no Jardim Esperança, e no Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, a imunização acontece das 8h às 16h.

A Secretaria de Saúde destaca a importância de ampliar a cobertura vacinal da população e, principalmente, dos grupos prioritários, devido à sazonalidade das doenças respiratórias, mais comuns no inverno.

É imprescindível que as pessoas procurem uma unidade de saúde para se vacinar contra a influenza o quanto antes. A vacina previne contra os casos graves e complicações resultantes da gripe, principalmente em crianças e idosos.

Confira abaixo os locais de vacinação:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto, S/Nº km 135

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº