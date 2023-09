O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19

Saquarema

Saquarema é a quinta cidade mais rica do Brasil quando se considera a receita total, incluindo IPTU, repasses federais e royalties de exploração de petróleo e mineração. Os dados são de estudo do IPEA. A cidade de 89,559 habitantes, tem renda por habitante de R$ 26.758. A renda per capíta de Saquarema, para se ter uma ideia, é cinco vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro, R$ 5.175 para uma população que supera os seis milhões de habitantes.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, deixou o Partido Progressista e se filiou ao Republicanos ontem em reunião com o presidente estadual do partido, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Lívia chega ao partido assumindo a presidência do diretório muncipal de Araruama. A posse da prefeita será marcada por um ato político, no dia 7 de outubro, que contará com a presença do presidente estadual Waguinho, além de autoridades e diversas lideranças do partido. A chegada da prefeita ao Republicanos foi comemorada pelo presidente estadual Waguinho, que defende maior participação feminina na política e o fato das mulheres terem cada vez mais espaço de poder. A articulação consolida o projeto político para as eleições municipais de 2024. O Republicanos tem ampliado e reforçado a importância do crescimento da sigla em todo o estado.

Arraial do Cabo

Quem passou pela RJ140 hoje viu que a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do IDAC – Instituto de Desenvolvimento, intensificou os serviços de recuperação asfáltica na estrada. Este é o atendimento a solicitações realizadas pelos munícipes e turistas que frequentam a cidade. A ação tem como objetivo viabilizar um fluxo mais seguro para os condutores.

Cabo Frio

O presidente da Câmara de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar, cobrou mais agilidade e seriedade do governo Magdala Furtado em discurso na Tribuna da Câmara na sessão desta terça-feira. Ele cobrou a retomada das obras deixadas pelo governo do prefeito José Bonifácio e paralisadas desde o início do atual governo, que completou dois meses ontem. Miguel contou também com início da execução das reformas das praças da cidade, fruto das emendas impositivas aprovadas pela Câmara que não foram realizadas. O vereador Miguel Alencar frisou que a prioridade do atual governo deve ser a conclusão das obras iniciadas pelo governo passado em diversos bairros, como Manoel Corrêa e Tangará, onde as obras de drenagem das ruas Castro Alves e Nelson Mandela foram paralisadas e os moradores estão vivendo na lama.

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, Marcilei Lessa, foi visto indo para o Rio de Janeiro com o prefeito Vantoil Martins e seu chefe de gabinete, Fábio Costa. Segundo o Sombra, quem ficou preocupado foi o vereador Luciano Silva. Acha ele que o trio pode ter ido tratar de assuntos referentes a Sapeatiba Mirin.

Búzios

Ontem, às 18h, aconteceu mais uma inauguração da prefeitura de Búzios e desta vez o bairro contemplado, Vila Verde. Segundo informações, só dois vereadores compareceram. Josué e Vitor foram até a Rasa. Dizem que Josué estava com cara de desconfiado e ficou o tempo todo olhando para o prefeito Alexandre Martins.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, chegou em Brasília nesta segunda-feira e deve ficar até sexta-feira. Hoje pela manhã ele teve um encontro com o deputado Dr. Luizinho reivindicando recursos para a saúde aldeense.