Com a saída do Vereador Marcelo Durão, licenciado para ocupar a Secretária de Turismo Esporte e Lazer do Município, tomou posse o suplente Pr. Mauro Oliveira, na terça.

A Sessão Legislativa contou com a presença do Exmo. Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, várias autoridades municipais, Exmo. Vereador Eloi Ramalho, do município de Araruama, além de familiares e amigos do Pr. Mauro Oliveira.