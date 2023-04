Guarda Municipal de Arraial do Cabo conquista segundo lugar no Campeonato Estadual da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu

O guarda municipal e instrutor de defesa pessoal da Guarda Mirim de Arraial do Cabo, Carlos Henrique Soares, conquistou o segundo lugar no Campeonato Estadual da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), realizado no último sábado (15), no Rio de Janeiro.

O jovem de 35 anos pratica jiu-jitsu há quase 20 anos e foi à competição acompanhado pela Coordenadora, Thaynná Ribeiro, e de 3 cadetes do Programa Guarda Mirim. Um incentivo aos jovens, já que a arte marcial ajuda com a disciplina, hierarquia, respeito ao próximo, além do combate à ansiedade e ao estresse.

O atleta da equipe Nova União, do Mestre Rodrigo Dino, participa na semana que vem, dia 29, do Araruama Open Jiu-jitsu.