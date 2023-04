Prefeitura inaugura oito novas Casas Creche e reforça a geração de trabalho e renda no município de Araruama

Os investimentos e as obras para atender o setor da Educação caminham juntos com a geração de trabalho e renda em Araruama. Nessa semana a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou 8 novas unidades do projeto Casa Creche no município, contemplando os bairros:

Três Vendas

Fazendinha

*Boa Perna

*Parque Hotel

*Areal

*Jardim São Paulo e

*2 unidades na XV de Novembro

Cada Casa Creche pode atender até 15 crianças com idade entre 2 e 3 anos e 11 meses. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

A Prefeitura vai oferecer o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar a todos os pequenos. Nas unidades eles vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionados por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade.

Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros, favorecendo assim os pais que moram nas proximidades e agora podem seguir tranquilos para o mercado de trabalho, seguros de que seus filhos estão sendo bem assistidos com todo zelo necessário.

E assim a Prefeitura de Araruama segue com uma agenda intensa, oferecendo uma Educação Infantil de qualidade no município e com foco na responsabilidade social.