Homem acusado de assassinar funcionário de bar em Cabo Frio chega a delegacia para depor

O senhor Jailson dos Santos, pai do jovem assassinado brutalmente em um bar no Centro de Cabo Frio, no último dia 15, deu entrevista exclusiva hoje ao Ademilton Ferreira, no Bom Dia Litoral.



Júlio

O Júlio Antônio Menezes dos Santos, de 23 anos, morreu após se negar a vender bebida a uma mulher. De acordo com testemunhas. uma mulher chegou no bar pedindo cerveja. Julio teria se negado a vender alegando que ela já estava bastante alterada. Ainda de acordo com a PM, um segundo homem tentou defender a mulher e começou a discutir com o atendente. Outras duas pessoas se envolveram na confusão. Durante a briga, Julio e os outros dois rapazes foram esfaqueados.

O homem, conhecido como Baiano, acusado de assassinar Júlio, fugiu. Hoje, dia 21, ele está se apresentando na delegacia com o advogado.

“No momento, tive que ir trabalhar em Saquarema. Meu cunhado está lá para acompanhar o depoimento. A pessoa comete um crime desse e agora chega com advogado para se defender”, questiona o pai de Júlio.

Pela constituição, ele tem direito à defesa. “Mas acredita-se que ele vá pagar pelo que fez”, diz Ademilton Ferreira, que também é advogado.

Emocionado, senhor Jailson fala que Júlio deixa um filho com um ano e onze meses. “Estou indignado, perdi um filho dessa forma. Ele não estava fazendo nada de errado, estava trabalhando. Esse elemento não tem moradia fixa, cada dia mora em um lugar, uma pousada. Alguma coisa ele já fez para viver assim. Nossa região acolhe todos os visitantes para eles chegarem e fazerem isso”, diz.