Homem é detido em Arraial do Cabo pela equipe da Patrulha Maria da Penha por descumprimento de medida protetiva

A Patrulha Maria da Penha continua trabalhando para proteger as mulheres no município cabista. Na segunda-feira (28), o setor recebeu um alerta via WhatsApp de uma denúncia sobre possível descumprimento de medida protetiva de urgência.

A equipe, juntamente com o Inspetor do Plantão e o GAOp, agiu rapidamente, realizando uma diligência até o endereço da vítima.

No local, foi constatada a presença do ex-companheiro da vítima. O homem tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. Ele foi encaminhado para a DEAM de Cabo Frio, onde ficou detido.

Para auxiliar com denúncias, solicita-se que entre em contato com a Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo, utilizando o número de WhatsApp (22) 98154-8286.