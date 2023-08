Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações é discutido entre Prefeito de Búzios e servidores

By

O Prefeito Alexandre Martins se reuniu mais uma vez com servidores de carreira da prefeitura de Búzios para ouvir os apontamentos sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). O chefe do Poder Executivo buziano tem sempre se colocado à disposição para tratar o tema com a seriedade e dedicação necessárias. Até o presente momento, foram realizados outros encontros e o mais recente aconteceu em 25 de agosto.

Durante a última reunião o prefeito ouviu atentamente e deixou os servidores a par da situação orçamentária e se colocou à disposição para chegar a um consenso que atenda aos servidores e mantenha as despesas com a folha de pagamento dentro da realidade do município.

O prefeito ainda frisou que está atento aos esforços e organização dos servidores: “estou vendo o empenho de vocês em resolver e quero que participem como estão fazendo. Não tenham dúvidas de que ninguém mais do que eu deseja resolver essa situação”, disse.

Ainda durante o encontro, o prefeito solicitou aos servidores que cada categoria apresente o impacto orçamentário para que seja analisado e decidido de modo que atenda as demandas dos servidores dentro da realidade orçamentária do município: “eu quero sair daqui tendo resolvido a situação de todas as categorias”, disse.

A atual gestão da Prefeitura de Búzios está atenta e continuará trabalhando para garantir a todos os servidores condições de trabalho adequadas para cada categoria.