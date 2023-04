Homem é preso com drogas dentro de copo de guaravita na Praia do Siqueira, em Cabo Frio

Na noite de domingo, dia 02, agentes do GAT da Polícia Militar prenderam um traficante na Praça Francisco Ribeiro, no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

A Equipe do Grupamento de Ações Táticas, em posse de informação dando conta de que na praça do bairro teria um elemento com camisa de time branca vendendo drogas, procedeu de imediato ao endereço.

Ao chegar ao local, o acusado ao avistar a viatura jogou um copo de “guaravita” no chão contendo parte do material. Na abordagem feita pelos agentes foi arrecadado com o elemento 35 capsulas de cocaína e R$20 em espécie.

Diante dos fatos, a Equipe da PM encaminhou o elemento para à 126ª DP para o Registro de Ocorrência.