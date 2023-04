Festival da Lula de Arraial do Cabo terá quatro dias de artesanatos, shows e comida

Arraial do Cabo divulgou, nesta segunda-feira (27), a programação oficial do Festival da Lula. O evento acontece de 6 a 9 de abril, feriado da Semana Santa, na Orla da Praia Grande. A edição de 2023 vai contar com uma mega estrutura, ofertando pratos incríveis feitos com o molusco.

Além de muita comida boa, ainda será possível visitar a feira de artesanato local e garantir aquela lembrança especial da cidade. A trilha sonora eclética promete fazer o público dançar e cantar com shows da banda Rastapé, L Jack, George Israel e cantores locais.

Confira a agenda completa e já marca nos comentários quem precisa te levar para o Festival da Lula!

Dia 6 de abril – 20h Gabriel Fiorito / 22h George Israel

Dia 7 de abril – 20h Ramona Rox / 22h LS Jack

Dia 8 de abril – 20h Dan Oliveira / 22h Rastapé

Dia 9 de abril – 18h Leo Parazi / 20h Rita Moreira