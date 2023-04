Mar invade ruas e casas em Arraial do Cabo

O avanço do mar afetou ruas e casas em Arraial do Cabo, neste domingo (2). A situação ocorreu nas regiões de Monte Alto e Figueira. A prefeitura disse que acompanha a situação dos moradores.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a fúria do mar, que invadiu avenidas e residências, após a passagem do ciclone-bomba. Não foram informados prejuízos.

A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta de ressaca para todo o litoral do Rio de Janeiro. As ondas podem atingir até 3,5 metros de altura e o litoral ficará agitado até as 9h de terça-feira (4).

A Defesa Civil recomendou que as famílias que residem nos locais que já foram invadidos pela água em Arraial do Cabo, que procurem lugares seguros para se abrigar, como a casa de amigos e parentes.

O objetivo é evitar possíveis incidentes se a maré voltar a subir.

“É importante lembrar que o local afetado já possui histórico de inundação em época de ressaca, fazendo com que a água do mar vá ao encontro da Lagoa de Araruama”, lembrou a prefeitura.

A Defesa Civil está em alerta e monitorando o local. Em casos de emergência, ligue para 199 ou pelo Whatsapp 22 98123-1182.