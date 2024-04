Homens armados roubam jetski no mar e deixam vítima à deriva em Cabo Frio

Nesta quinta-feira, dia 25, um assalto inusitado aconteceu em Cabo Frio. Dois homens armados estavam andando pelas redondezas do Anjo Caído, em Cabo Frio, por volta das 15h, e abordaram outro rapaz que estava sozinho em outra moto aquática.

Os bandidos renderam o rapaz, pularam para o jet em que ele estava e levaram a máquina e todos os pertences. O homem ficou a deriva na água até conseguir ajuda.

De acordo com o amigo da vítima, o Diguinho do Jet, a máquina é um instrumento de trabalho e quem estiver notícias pode entrar em contato com ele, com o Jornal de Sábado ou Rádio Litoral.

“Já rodamos tudo e ele não está em nenhuma marina. Não podemos deixar isso ou vai virar onda”, disse Diguinho.

Qualquer coisa entre em contato: 21 97144-0174.