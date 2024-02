Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo conduz pessoa exercendo ilegalmente a profissão de guia de turismo

Na manhã deste domingo (18), após receber denúncia de guias de turismo da cidade, uma equipe da Secretaria de Turismo, em conjunto com a equipe de segurança da FIPAC, conduziu uma pessoa para a delegacia de polícia civil.

O infrator foi abordado na embarcação que estava fundeada nas Prainhas do Pontal do Atalaia. A equipe constatou que o crachá, que deveria ser emitido pelo Ministério do Turismo, estava falsificado, e que seu cadastro junto ao Ministério estava indeferido, sendo vetado ao infrator o exercício legal da profissão.

O infrator foi conduzido para a 132ª DP de Arraial do Cabo, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência, respondendo por exercício ilegal da profissão e falsificação de documento.

No Brasil, o trabalho do guia de turismo é regulamentado pelo Ministério do Turismo, através da emissão do CADASTUR.