Inscrições abertas para curso de Saúde, Meio Ambiente e Segurança da Pesca em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia segue investindo em qualificações gratuitas para os pescadores artesanais. Estão abertas as inscrições para o Curso de SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança) da Pesca. O workshop será realizado de 15 a 22 de março, das 9h às 17h, na Associação de Pescadores da Praia da Baleia. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o Instituto Onda Azul. As inscrições podem ser feitas pelo número de telefone (22) 99976-7895 (tratar com Natielli e informar o município de escolha).

O curso visa apresentar aos alunos noções básicas de primeiros-socorros, conceitos ambientais, como a poluição em rios e lagunas, e os direitos de trabalho dos pescadores. A capacitação busca, ainda, proporcionar dicas de segurança durante a atividade pesqueira. As atividades serão ministradas pelo professor Valter Gomes Neto.

São Pedro da Aldeia abre a agenda de realização do curso, que também chega às cidades de Saquarema, Cabo Frio e Maricá.

A qualificação gratuita faz parte do projeto “Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares”, gerido pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Petrobras. Também integram a iniciativa Universidades como a UFF e a UFRRJ e entidades como a Cardume Socioambiental, Planett, Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, Colônia Z-4, Colônia-Z24 e a Associação de Pescadores do Bairro de Itapeba, além da parceria com as Prefeituras Municipais.