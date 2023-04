Lagoa das Marrecas começa a ser revitalizada em Saquarema

A Lagoa das Marrecas, um importante ecossistema de Saquarema, começou a ser revitalizada. As margens da lagoa, localizada no bairro de Barra Nova, vinha sofrendo com o despejo de resíduos sólidos.

Agora, por meio de compensação ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quer ressignificar o espaço público e proteger a área.



Na última sexta-feira (31), equipes da Prefeitura e de uma empresa credenciada pelo Ministério do Turismo, com guias capacitados em roteiros, realizaram atividades de preservação ambiental, com ações de recomposição do mangue bem como das espécies nativas da Lagoa das Marrecas.

Alunos da Escola Municipal Osiris Palmier da Veiga, localizada próxima ao local, puderam participar das atividades.



“A gente quer trazer qualidade ambiental e fazer despertar o sentimento de pertencimento na população aqui de Barra Nova, para que ajude a gente a proteger esse ecossistema de manguezal e essa lagoa linda, que é berçário de aves migratórias e de aves nativas da região”, disse Lucas Giolito, diretor de áreas protegidas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A iniciativa envolveu o plantio de 300 mudas de mangue e de algumas espécies frutíferas para que as pessoas e a fauna possam se beneficiar da revitalização.



“Assim, será um prazer receber toda a população de Saquarema para desfrutar dessa nova fase da Lagoa das Marrecas”, explica Lucas.

A Prefeitura explica que, numa próxima etapa, placas com informações sobre as árvores existentes no local também serão instaladas, para tornar mais conhecidas e valorizar essas espécies.

“A BlueBirds, parceira neste projeto, vai monitorar o crescimento das mudas plantadas por seis meses, garantindo a substituição dos exemplares que porventura não vinguem”, explica o município.