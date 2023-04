Arraial do Cabo amplia vacinação bivalente contra a covid-19

Arraial do Cabo ampliou nesta terça-feira (4), a vacinação bivalente contra a covid-19. Pessoas com comorbidades, a partir de 12 anos de idade, foram incluídas no grupo prioritário para receber a dose de reforço. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde em nota publicada na última sexta-feira (31). Essa decisão foi baseada em orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde), diante da disponibilidade de imunizantes. Essas mudanças acontecem após a OMS alterar as recomendações sobre as doses de reforço da vacina.

Em Arraial do Cabo a imunização acontece nos postos de saúde da Cabocla, do Sabiá e Hermes Barcellos na terça-feira; Boa Vista e Figueira na quarta-feira; Monte Alto e Canaã na quinta-feira e Prainha na sexta-feira. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

Além da dose contra a covid-19, a Saúde também disponibiliza as vacinas de rotina nos postos de saúde. Confira o cronograma de atendimento da sua unidade de saúde e mantenha a caderneta de vacinação atualizada.