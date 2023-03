Macaco tem patas queimadas ao levar descarga elétrica em fios de alta tensão em Cabo Frio

Um macaco bugio foi resgatado na noite desta terça-feira (28) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, por agentes do Grupamento Ambiental.

O animal caiu de um poste após levar um choque em um fio de alta tensão em uma área de mata fechada dentro de um condomínio no bairro de Unamar. Ele foi resgatado e levado para uma clínica veterinária.

De acordo com o médico veterinário que está cuidando do macaco, Tupinambá Mendes de Farias Júnior, o animal amanheceu um pouco melhor nesta quarta-feira (29), mas o estado de saúde é delicado.

Ele sofreu queimaduras graves na mão esquerda e corre o risco de perder a mão e os movimentos. Com a intensidade da corrente elétrica, o macaco também teve queimaduras do lado direito do corpo e em uma das patas traseiras.

Ainda segundo o veterinário, o macaco chegou agitado na clínica e precisou receber um sedativo para receber a medicação.

O animal tem aproximadamente quatro anos e é macho.

Ele segue em observação e vai passar por exames nesta quarta-feira (29) para verificar se houve alguma fratura.