Praia do Forte recebe o 1º Cabo Frio Open de Beach Wrestling

As areias da Praia do Forte, principal cartão-postal de Cabo Frio, vão receber neste domingo (2) o 1º Cabo Frio Open de Beach Wrestling. As inscrições para a competição podem ser realizadas pelo número (21) 99929-9217, até esta quinta-feira (30). O evento tem a realização da Federação de Wrestling do Estado do Rio de Janeiro (FEWERJ) e Jefferson Carvalho Fight Team, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. As competições acontecem das 10h às 13h, na altura da Praça das Águas.

Beach Wrestling é como uma luta de praia. Nele, o objetivo principal consiste em levar o adversário ao solo ou colocá-lo para fora da área de luta (círculo), garantindo assim um ponto ao lutador. Vence o competidor que acumular três pontos ou que estiver em vantagem ao fim do tempo de disputa.

A abertura do evento acontece às 10h com atletas do paradesporto, seguido do início das eliminatórias às 11h. As finais estão previstas para serem realizadas às 12h e a premiação às 13h. Os quatro primeiros colocados ganharão medalhas e o rei e rainha da praia, que serão de categoria sorteada, ganharão o cinturão. Ao final do evento, haverá uma categoria absoluta.