O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

Cabo Frio

O empresário Junior Amorim, filho da vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, chamou a atenção, ontem, ao usar uma rede social para criticar o governo de Cabo Frio que a própria mãe faz parte. O filho da vice-prefeita, que se apresenta como empresário, católico,, filantropo e vascaíno, publicou vídeo em que mostra uma rua alagada e ironizou o governo ao escrever que uma “chuvinha” de verão abalou o prefeitura. “Cidade desgovernada. Tá Brabo”, escreveu ainda o empresário. A própria vice-prefeita não tem poupado o goveno de críticas desde que pediu a exoneração de Allan do Chaparal e tem dito que Tamoios vive em estado de calamidade.

Iguaba Grande

Os contribuintes de Iguaba Grande já podem emitir, de forma on line, o boleto do IPTU, com desconto de 10% para pagamento, em cota única, até 7 de março. O boleto está disponível no site da prefeitura ou nos guichês de atendimento na sede da secretaria de Fazenda, no prédio da prefeitura. Quem optar pelo parcelamento poderá efetuar o pagamento em até 10 vezes sem juros.

O secretário de Fazenda, Jorgino Fabiano Pereira, disse que os contribuintes que perceberem diferença nos valores devem comparecer a secretaria para atualizar os valores. Ele lembrou que o recadastramento geral pode ter provocado alterações no valor da alÌquota.

São Pedro da Aldeia

A Escola Vital Basil, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, ficou parcialmente destruída após um incêndio em maio do ano passado vai ser reconstruída.

Búzios

Os alunos da Escola de Música Villa Lobos do Núcleo Avançado Tom Jobim, em Búzios, tem até amanhã, para regularizarem a matricula para 2022. Os estudantes devem comparecer das nove da manhã, às cinco da tarde no Espaço Cultural Zanine.

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, esteve, mais uma vez, no evento de abertura do ano letivo, realizado pela educação do município. Marcelo aproveitou o momento para falar dos investimentos na cidade e do que vem por aí. A construção de um resort nos distritos é um projeto que, de acordo com o prefeito, já está em andamento e vai gerar cerca de 2 mil empregos temporários e 600 fixos. Em breve, o município também vai receber cursos gratuitos de salvatagem, através da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, solicitação feita por Marcelo ao gestor da pasta, Dr. Serginho.

Araruama

Os memes nas redes sociais estão colocando fogo fogo nos bastidores da política de Araruama. Dizem que na Câmara o caldeirão tá fervendo. O Zagueirão tá bravo e dando pulo de dez. Que coisa!