Manutenção na estrada alternativa da Rebeche, em Arraial do Cabo, é iniciada

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Arraial do Cabo deram início, nesta quinta-feira (9), ao patrolamento e à manutenção da estrada alternativa da Rebeche. O principal objetivo é aprimorar as condições da via para o tráfego de veículos durante os feriados e a iminente alta temporada.

Essa via desempenha um papel crucial no alívio do trânsito, especialmente nos horários de pico. Aqueles que chegam à cidade pela RJ140 têm a opção de ingressar na estrada na altura da Secretaria de Segurança Pública, próximo à Prainha. Já os condutores que saem do município podem acessar a estrada pela Rua Rebeche, na altura do Condomínio Le Bon Vivant.

O trabalho também se estenderá ao bairro Praia do Pontal, abrangendo os principais acessos.