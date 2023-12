Obra no deck da Praia do Forte, em Cabo Frio, entra em reta final

As obras de reforma do deck da Praia do Forte entraram em reta final em Cabo Frio. As intervenções de melhorias na estrutura, localizada em frente ao principal cartão-postal da cidade, estão a todo vapor. A previsão é de que as obras sejam finalizadas e entregues pela Prefeitura à população e aos turistas, para o verão 2023/2024.

Iniciada em julho, a obra no espaço já passou pelas etapas da retirada de estrutura, remoção de madeiras, escavação, remoção das ferragens corroídas, retirada dos guarda-corpos para reforma e posterior instalação, escavação mecânica, concretagem e madeiramento, entre outras. Atualmente, as equipes estão realizando o madeiramento, colocação de pedras portuguesas e instalando corrimão e guarda-corpo, para a finalização da obra.

“A reforma do deck da Praia do Forte era uma obra muito solicitada pela população de Cabo Frio, visto a importância para a segurança no local, que é um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Desde o início das intervenções acompanhamos o andamento da obra com muito rigor e dedicação. Agora estamos na reta final, para que enfim possamos entregar essa obra tão desejada”, disse o secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves.