O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

Búzios

O TSE marcou para o próximo dia 18, dez dias antes da eleição suplementar, o julgamento do prefeito cassado de Búzios, o Alexandre Martins. O processo está na pauta da sessão presencial marcada para às dez da manhã. O TSE iniciou o julgamento do recurso da defesa no dia 7 de março. O ministro Floriano de Azevedo Marques Neto pediu vistas do processo logo depois do voto da ministra relatora Isabell Galotti, que negou provimento ao agravo e manteve a decisão que cassou o mandato do prefeito buziano e convocou eleições suplementares. Os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo e Alexandre de Moraes voram com a retormada do julgamento. O prefeito Alexandre Martins foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020.

Cabo Frio

Nove pré-candidatos a Câmara de Cabo Frio, nas eleições municipais de outubro, já deixaram o PT desde a saída do ex-vereador Rafael Peçanha do partido, em protesto contra o apoio a candidatura de Magdala Furtado e por conta da forte nominata do PV e PCdo B. Entre os nomes que figuram na lista de debandada do partido está Adriano Brisola, ex- coordenador técnico do Itajuru, a Moeda Social criada no Governo José Bonifácio. Ele disse que deixa o partido com tristeza em razão do que classificou de traição articulada por instâncias superiores e que agora está sendo ratificada por alguns membros do diretório municipal. Brisola anunciou apoio e disse que segue o pré-candidato a prefeito Rafael Peçanha na Rede Sustentabilidade. Além dele, Leandro Cunha, Sérgio da Faculdade, Cláudio Leitão, Celso Campista, Gaia de Tamoios, Sandro Dias e Hugo de Tamoios também estão deixando o PT.

Arraial do Cabo

Neste final de semana tem Motofest, em Arraial, com muito rock. O evento que começou na tarde desta sexta-feira (05) e vai até domingo com show do grupo Barão Vermelho.

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai realizar uma Ação do “Serviço Social Volante” no bairro XV de Novembro, nesse sábado, 06. O evento, totalmente gratuito, vai acontecer na Rua Pedro Álvares Cabral, número 64, das 09h às 13h. Serão disponibilizados aos moradores atendimentos na área da saúde, através do consultório móvel e dentista móvel; além disso, a comunidade também vai poder cuidar do visual com serviços disponíveis de manicure, depilação, barbeiro e trancista. Para ter acesso aos serviços oferecidos os moradores precisam apresentar um documento de identificação, cartão do Sus e comprovante de endereço.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, que prometeu falar qual seria seu destino político para a eleição de outubro, falou por telefone no programa Bom Dia Litoral, desta sexta-feira (05) que vai apoiar o prefeito Fábio do Pastel. No canhão da fofoca, o que se fala é que o Lobo valorizou seu “passe” e vai renovar por mais quatro anos. Evidentemente que se der tudo certo para o prefeito.

Iguaba Grande

A Feirinha Criatividades da Terra acontece neste sábado (06), na Praça Edyla Pinheiro, e neste mês estaremos apoiando o mês de conscientização sobre o autismo. O evento começa a partir das 9h com a presença das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, realizando a distribuição de mudas e sementes. E a partir das 16h, as tradicionais barraquinhas estarão montadas com o melhor do artesanato local. A Associação dos Pais Eficientes de Iguaba Grande (APEIG) convida a todos para a 7ª caminhada da Inclusão. A concentração começa a partir das 17h, em frente a sorveteria Eskimó, e seguirá por diversos pontos da cidade até a chegada à Praça Edyla Pinheiro, onde haverá diversas atrações.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema efetivou a isenção de todas as taxas para os Microempreendedores Individuais (MEIs) referentes a abertura, manutenção e fechamento das empresas, através da Instrução Normativa SMART nº 01/2021. Assim, o MEIs domiciliados em Saquarema não precisarão mais pagar a Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas (TFAL), a Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (TLE) e a Taxa de Expediente. A medida visa facilitar a vida do empreendedor do município.