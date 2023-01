Mulher é morta a facadas dentro de casa em Casimiro de Abreu

Uma mulher, identificada como Débora Campos Bessa, de 53 anos, foi morta a facadas neste domingo, dia 22, em Casimiro de Abreu (RJ). O suspeito, que era ex-companheiro da vítima, foi preso.

Segundo a Guarda Municipal, ela foi esfaqueada por diversas vezes. O caso ocorreu por volta das 21h na orla do Praião, no distrito de Barra de São João. Áudios trazem o desespero de uma vizinha pedindo por socorro.

Ao saber do crime, equipe da Guarda Civil Municipal foi para o local. A vítima chegou a ser socorrida pela ambulância municipal, mas não resistiu.

“A vítima já estava no chão com diversas perfurações ocasionadas por faca e, colhendo as informações ali no local do ocorrido, a equipe iniciou as buscas para tentar localizar o indivíduo. Toda a nossa equipe da Patrulha Maria da Penha assim como a Secretaria de Saúde, deu total acolhimento aos familiares, aos vizinhos, às pessoas próximas da vítima, nesse momento tão difícil”, disse Wellington Lima, Secretário de segurança pública.

O suspeito foi preso pela Guarda Municipal próximo à residência. De acordo com os agentes, vizinhos informaram que eles estavam juntos há oito meses e estariam tendo problemas na relação. Disseram ainda que Débora havia terminado com ele, mas o mesmo a procurava para reatar a relação.



O homem capturado foi conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.