Mutirão de limpeza é realizado em feira de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, nesta quinta-feira (4), uma grande ação de limpeza nas dependências do Mercado Municipal Sebastião Lan, no bairro Jardim Caiçara. O mutirão envolve uma equipe de funcionários do próprio Mercado, reforçada por outros cinco servidores que também atuam na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, na Fazenda Campos Novos.

A ação ocorreu no pátio externo, onde são montadas as barracas dos feirantes que trabalham semanalmente no espaço, e também na área onde ficam as baias, para peixaria e comercialização de outros produtos. Além da retirada do lixo acumulado, as equipes realizaram a varrição e a capina nos locais onde o mato já havia crescido.

A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, afirma que a parceria entre o poder público municipal e os feirantes é fundamental para que o espaço tenha as condições adequadas de utilização.

“Sabemos que o espaço precisa de obras, mas independentemente disso, manter o ambiente limpo é essencial. Essa união de forças entre a Prefeitura e os feirantes é muito importante para que isso aconteça. Um local organizado é bom para todo mundo”, ressaltou a secretária.

O Mercado Municipal Sebastião Lan funciona nos fins de semana, das 6h às 14h. A área dos boxes, onde funcionam os restaurantes, funciona até 17h.