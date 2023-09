Turismo de Arraial do Cabo marca presença na ABAV Expo

No dia em que o mundo comemora o dia do turismo e o Brasil celebra o turismólogo, a Prefeitura de Arraial do Cabo leva o nome da cidade ao mundo, promovendo o destino durante o maior evento de turismo na América Latina, a ABAV – Expo.

Reunindo os principais players do setor, a feira representa uma oportunidade para a cidade exibir seu potencial e atrações de tirar o fôlego a um público global. Uma oportunidade que a Secretaria de Turismo aproveitou, abrindo espaço para que empresários locais façam networking e alavanquem seus empreendimentos.

“Além de trabalhar na promoção do turismo local e no estímulo à economia de Arraial do Cabo, nossa participação na expo busca o fortalecimento de parcerias globais que promovem esse tesouro do Rio de Janeiro para o mundo” disse o Secretário de Turismo, Junior Chuchu.

Além dos empresários, influenciadores da cidade foram convidados a participar do evento, auxiliando na promoção da cidade e do evento nas redes sociais. A ação faz parte da programação da Semana do Turismo.

Arraial do Cabo divide o stand com a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e permanece até o último dia do evento, dia 29.