Shows e desfile cívico vão marcar os 408 anos de Cabo Frio

Para celebrar os 408 anos de Cabo Frio, a Prefeitura preparou uma programação com atividades culturais e shows, que vão acontecer nos dois distritos, nos dias 11, 12 e 13 de novembro, dia do aniversário da cidade. Todos os eventos serão gratuitos e abertos ao público.

Entre as atividades está a retomada do tradicional desfile cívico, com a participação das escolas da rede municipal, bandas marciais, além de outros grupos e instituições, como a Apae de Cabo Frio, a Guarda Civil Municipal, os Centros Educacionais, as polícias Civil e Militar, entre outros.

“Estamos muito felizes em trazer de volta o desfile cívico, que retorna para a celebração depois de mais de 10 anos. Nosso trabalho é para resgatar a memória e valorizar a cultura cabo-friense”, disse o secretário de Governo, Roberto Jesus.

Nesta quarta-feira (08), foi realizada no auditório da Prefeitura uma reunião com todos os setores envolvidos nos eventos em comemoração pelo aniversário da cidade, para os ajustes finais, como o ordenamento urbano e do trânsito. Participaram da reunião as secretarias de Governo, Mobilidade Urbana, Direitos Humanos e Segurança, além da Superintendência de Eventos, Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil.

Em Tamoios, a programação começa no sábado (11), com o desfile cívico, às 8h. A concentração das escolas será frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva. O desfile vai acontecer na Avenida Independência. Mais tarde, na área do entorno do ginásio, às 19h, será a vez do Baile Flashback, que promete levar o público direto para o túnel do tempo da música. Às 22h, será a vez do show da banda Marrom Black. No domingo (12), a festa continua com show da banda Hits, às 22h. Já na segunda-feira (13), o grupo de pagode Swing & Simpatia vai subir ao palco às 21h.

Na Praia do Forte, na área conhecida como Bolsão da Juju, que fica ao lado da Praça dos Quiosques, a programação também começa no sábado (11), com o show da banda IBS7, às 22h. No domingo (12) tem show do cantor Léo Parazzi, às 22h. E, na segunda-feira (13), dia do aniversário de Cabo Frio, acontece o desfile cívico, às 8h, na Avenida Litorânea, com ponto de encontro no Hotel Mandai. Encerrando a programação na Praia do Forte, terá show do grupo Pique Novo, às 21h.

O aniversário da cidade também será celebrado com cortejo da Banda Santa Helena, no sábado (12), a partir das 9h. O cortejo seguirá pela Rua Ésio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, a partir das 9h. No domingo (13), a banda fará uma alvorada pelo Centro da cidade, a partir das 7h.

Programação completa:

Segundo distrito

Dia 11 de novembro

8h – Desfile Cívico

19h – Baile Flash Back

22h – Marrom Black

Dia 12 de novembro

22h – Banda Hits

Dia 13 de novembro

21h – Swing & Simpatia

Primeiro distrito

Dia 11 de novembro

22h – Banda IBS7

Dia 12 de novembro

22h – Leo Parazzi e Banda

Dia 13 de novembro

8h – Desfile Cívico

21h – Pique Novo

Cortejos da Banda Santa Helena

Dia 12 de novembro

9h – Rua Ésio Cardoso da Fonseca, Jardim Esperança

Dia 13 de novembro