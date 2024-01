Novos Conselheiros Tutelares em Cabo Frio são empossados nesta quarta-feira 

Na manhã desta quarta-feira (10), Cabo Frio empossou novos conselheiros tutelares que atuarão pelos direitos de crianças e adolescentes no município durante o quadriênio 2024/2028. A cerimônia, realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no bairro Braga, contou com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil.

Representando a prefeita Magdala Furtado, o secretário de Governo, Roberto Jesus, participou do evento ao lado da secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, da promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Luciana Nascimento Pereira, do presidente da 20ª subseção da OAB/RJ – Cabo Frio, Kelven Ambrogi Lima, e do presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Anderson Lopes.

Os membros do Conselho Tutelar são escolhidos pelo voto direto, e a população tem a responsabilidade de garantir a manutenção, o cumprimento e o fortalecimento do sistema de direitos da criança e do adolescente. Na votação de outubro, 6.706 eleitores participaram, escolhendo entre 28 candidatos.

Os cinco candidatos mais votados no pleito assumiram como titulares nos dois Conselhos Tutelares do município, enquanto os demais ocuparão a posição de suplentes, sendo convocados conforme previsto em lei. Ao todo, 23 conselheiros estão distribuídos entre o Conselho Tutelar do 1º distrito (11 membros) e o Conselho Tutelar do 2º distrito (12 membros).

O Conselho Tutelar é um pilar fundamental na proteção de crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados. Atua em situações de ameaça ou violação de direitos, incluindo casos de violência física, psicológica, abuso sexual, entre outros. Além disso, tem a função de requisitar serviços de saúde, assistência social e educação para os jovens, podendo encaminhá-los para abrigos em casos emergenciais, com comunicação ao Juiz da Infância em 24 horas.

Abaixo estão os conselheiros eleitos:

Conselho Tutelar do 1º Distrito:

Titulares:

Danieli Nogueira Gomes Alves

Adalberto dos Santos Ricardo

Flávio Motta Quintanilha

Flávia Alexandre Leopoldina da Silva

Sara Leandra Soares Santos de Sousa Oliveira

Suplentes:

Neriana Rosa da Silva

Elaine Medianeira Mossatti

Alessandra Abreu Silva Rodrigues

Riseuda da Silva

Flávio Luiz da Silva Dantas

Francislaine Regiane Passeriz da Silva Blaut Figueira

Conselho Tutelar do 2º Distrito:

Titulares:

Irene Pinto de Oliveira Caldas

Rafaela da Silva Barreto dos Santos do Nascimento

Alzira Cristina Martins Gonçalves

Eduardo Bruno Teixeira da Silva

Leilson Rezende Pinto

Suplentes:

Jenifer Frederico Gaspar de Freitas

Melissa Gabrielle França de Paiva Cunha

Mônica Peixoto de Oliveira da Mota

Liandra Porto dos Santos

Giselle da Costa Nascimento

Iltamar Pereira da Silva

Ademir de Oliveira