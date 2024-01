Cadastramento do Cartão Dignidade, em Cabo Frio, é por tempo indeterminado

A população de Cabo Frio pode fazer o cadastramento do Cartão Dignidade com calma. Isso porque o benefício do programa social da Prefeitura, em parceria com a Auto Viação Salineira, que possibilita o cidadão pagar apenas R$ 1,50 pelo transporte público, não tem prazo para acabar. O atendimento está disponível aos moradores da cidade em três pontos de atendimento, com previsão de ampliar o serviço para Jardim Esperança nos próximos dias.

O novo local escolhido para atendimento no Jardim Esperança foi o Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo, ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, por estar em uma área estratégica e de fácil acesso. Esse ponto extra vai desafogar o cadastramento nos pontos já existentes e possibilitar que os moradores da localidade e de bairros vizinhos evitem longos deslocamentos. O município e a empresa de transporte estão nos últimos ajustes para dar início ao atendimento.

Visando melhorar a qualidade de vida e a mobilidade da população por todos os bairros, a iniciativa do governo municipal de implantação do Cartão Dignidade já é um sucesso. Ao todo, até o dia 09 de janeiro foram confeccionados 6.057 cartões.

O morador que desejar fazer o cadastro precisa apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e uma recarga mínima de R$20,00 por meio de débito, dinheiro ou pix. Este valor entra como crédito para a pessoa utilizar como passagem nos Ônibus.

Os cartões são impressos e entregues na hora do cadastramento nos pontos de atendimento: do Largo Santo Antônio – na antiga sede da Secretaria Municipal de Educação; na Central de Atendimento GlobalMob, no Jardim Excelsior; e no Shopping UnaPark – Unamar, em Tamoios. O serviço está disponível, em todos os pontos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senha.

O cartão é recarregável e a recarga pode ser feita nos mesmos locais de atendimento. A Auto Viação Salineira está providenciando a recarga online, para que a pessoa possa recarregar o cartão remotamente.

O recurso para custear o programa é proveniente do Fundo Municipal de Transportes, que anteriormente era voltado somente para o distrito de Tamoios, e a prefeita Magdala Furtado ampliou para todo o município.

Locais de atendimentos