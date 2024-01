Taxista espera no carro enquanto grupo de ladras age em shopping de Cabo Frio

Uma quadrilha de Bonsucesso, bairro do Rio de Janeiro, foi presa em flagrante em Cabo Frio, enquanto furtava lojas em um shopping da cidade. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, ocorrida nesta terça-feira (9).

Quatro mulheres, segundo a Polícia Civil, chegaram de táxi e pretendiam agir em diversos estabelecimentos, enquanto o motorista do táxi aguardava no veículo.

Dois estabelecimentos foram alvos, até que o plano foi interrompido por seguranças do shopping. Três bolsas, uma carteira, seis joias e dois celulares foram apreendidos.

Nas imagens, duas mulheres do bando aparecem entrando em uma joalheria por volta de 15h15 desta terça. Uma delas vai até uma mesa onde fica um expositor de alianças, senta em uma cadeira, coloca uma bolsa em cima da mesa, na tentativa de disfarçar, e pega, pelo menos, seis alianças folheadas a ouro.

Enquanto isso, a segunda mulher está no balcão distraindo os atendentes. Um funcionário da joalheria informa aos seguranças do shopping que as duas mulheres teriam realizado o furto.

A Polícia Militar foi acionada, e, no local, a dupla, que estava com a segurança do shopping, informou que outras duas mulheres estariam tentando fugir pelo estacionamento. As quatro mulheres foram detidas e levadas para a 126ª Delegacia de Polícia, assim como, o motorista do táxi.