O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quarta-feira, dia 02

Iguaba Grande

Iguaba Grande, recebeu nesta terça-feira (01), o primeiro festival de Flores de Holanda, na Praça Edyla Pinheiro. A feira estará aberta ao público até o próximo sábado, dia 5, de 8h às 17h, com entrada gratuita. A exposição reúne cerca de 170 espécies de flores, como rosa, orquídeas, tulipas, além de plantas para jardinagens, frutíferas, dentre outras. Os valores variam entre R$4,50 a R$200 reais.

Cabo Frio

O repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios para Cabo Frio foi bloqueado por conta de uma dívida de pouco mais de R$ 12 milhões e 600 mil Reais, junto à Receita Federal. A prefeitura informou, em nota, que o débito descoberto recentemente, é referente a valores de INSS descontados dos servidores, mas que não foram repassados a União nos anos de 2017 (um mês), 2019 e 2020. Graças a uma instrução normativa da receita que simplificou o parcelamento de dívidas, já foram feitas as tratativas para parcelar o valor total e liberar o FPM bloqueado.



Araruama

O governo do Estado vai dsitribuir R$ 139 milhões e meio, entre treze municípios do estado, entre eles, Araruama, única cidade da região, beneficiada com os recursos destinados a investimentos na saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, finalizou, ontem, a assinatura de treze Termos de Cooperação liberando os recursos que deverão ser utilizados na construção de Unidades Básicas de Saúde, além da reforma e aquisição de equipamentos. Os municÌpios deverão respeitar os projetos e apresentar os cronogramas a Secretaria de Estado que, mediante a prestação de contas sobre as obras, repassar o dinheiro.



Búzios

Búzios vacina, nesta quarta-feira, com a dose de reforço da vacina contra COVID-19 moradores da faixa etária de 18 anos nas Unidades Básica de Saúde. A vacinação a partir das duas da tarde, acontece nas UBS de Geriba, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças. Hoje também acontece a vacinação com a dose adicional da Janssen. A vacinação acontece nas UBS de São José, Rasa e Arpoador/Cruzeiro também a partir das duas da tarde. A Secretaria de Saúde lembra que para tomar a terceira dose é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses e deve apresentar o cartão de vacinação.

São Pedro da Aldeia

A sede da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia é o novo ponto de testagem para COVID-19, ás segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 da manhã ao meio dia e de uma às quatro da tarde. O local é destinado a pessoas que aperesentem sintomas gripais leves. As pessoas com sintomas graves devem se dirigir ao Centro de Triagem da COVID, onde há pessoal e equipamentos necessários a atendimentos de emergência.

O objetivo da Secretaria de Saúde é dar continuidade ao projeto de testagem na cidade, iniciada com os servidores e funcionários do comércio.

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno esteve, ontem, na capital, a primeira parada foi na secretaria das cidades Uruan Andrade, onde as reivindicações foi o início do recapeamento da RJ-140, que foi licitada no mês de dezembro. O início da operação tapa buracos com o estado cedendo a massa asfáltica e à prefeitura a mão de obra,infraestrutura para os distritos e a criação de novos acessos a cidade. A segunda parada foi com Fred Pacheco vice presidente do DER-RJ para vê os documentos pendentes para o início das operações nas RJ e terminou num café com o líder do Governo na ALERJ Márcio Pacheco para ajustar a liberação junto ao governador de alguns projetos que estão em andamento.