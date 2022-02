Prefeitura de Cabo Frio realiza formalização de comerciantes para recebimento da Moeda Social Itajuru 

A prefeitura de Cabo Frio realizará, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, das 9h às 15h, a formalização de empreendedores da região de Monte Alegre I, Porto do Carro, Boca do Mato e adjacências, interessados em receber a Moeda Social Itajuru em seus estabelecimentos.

Os interessados, sejam prestadores de serviços ou comerciantes que ainda não possuem CNPJ, deverão comparecer na Casa do Empreendedor, com o RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço do estabelecimento e dados da conta bancária.

A formalização acontecerá em parceria com a Casa do Empreendedor, na Secretaria de Fazenda, localizada na Travessa Maçônica, ao lado da Câmara dos Vereadores, no Centro de Cabo Frio.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, atualmente, 51 comerciantes já demonstraram interesse realizando o pré-cadastro que ocorreu em janeiro.

Atualmente, a Moeda Social Itajuru contempla 500 famílias em situação de vulnerabilidade do bairro Manoel Corrêa, com a transferência de 200 itajurus por mês, o equivalente a R$ 200. Os recursos podem ser utilizados em compras no comércio local.

O processo de expansão da Moeda Social Itajuru vai beneficiar 500 novas famílias do Monte Alegre I, Boca do Mato, Porto do Carro, Vila do Ar e as comunidades da Estradinha e Rainha da Sucata.

”No final do ano passado, solicitamos à Superintendência de Proteção Social Básica um levantamento de áreas com um número relevante de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O estudo apontou a necessidade de reforço no atendimento na área de abrangência do CRAS Virgílio Corrêa. É importante ressaltar que todas as seleções são feitas a partir da base de dados do Cadastro Único e da lista do Programa de Atenção Integral à Família”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Nilza Miquelotti.