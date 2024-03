O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

Cabo Frio

O ex-presidente Jair Bolsonaro visita a Região dos Lagos, nesta sexta-feira. Ele chega a Praça Porto Rocha, às três e meia da tarde, acompanhado do deputado Doutor Serginho para a inauguração do diretório do PL.

Búzios

A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro a Búzios está causando o maior debate nas redes sociais. O prefeito interino, Rafael Aguiar, que marcou convenção e pré candidato a eleição suplementar tá rindo de orelha a orelha. Mas a turma de Joãozinho Carrilho diz que foi Joãozinho Carrilho que deu apoio ao Bolsonaro na eleição para presidente. E agora?

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo inicia na próxima segunda-feira o recadastramento dos ambulantes que atuam no município. O calendário é escalonado, se estende até o dia seis de junho e os ambulantes devem comparecer a sede da Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, na Praia Grande. De acordo com o calendário, o recadastramento começa pelos ambulantes que atuam na Praia Grande, entre os dias 18 e 21. Em seguida serão recadastrados os ambulantes da Prainha, no período de 25 a 27 ,e logo em seguida, os da “Feirinha do “U” , de primeiro a 4 de abril. Os ambulantes devem apresentar uma série de documentos no momento do recastrametno, entre eles, iden-tidade, CPF, comprovante de residência, certidão negativa de débitos municipais e até certidão de antecedentes criminais.

Saquarema

O projeto “Viva + Esporte” em Saquarema vai oferecer 1.600 vagas para pessoas a partir dos seis anos de idade em 16 núcleos distribuídos pela cidade onde serão oferecidas atividades físicas, esportivas e de lazer, como vôlei de praia, de quadra, futebol, futsal, skate, dança, capoeira, ginástica para a terceira idade, entre outras. As inscrições podem ser realizadas de forma online, através do site www.saquaremavivamaisesporte.com.br, garantindo praticidade e acesso facilitado aos interessados. Além de estimular a prática esportiva, o projeto visa fortalecer o exercício da cidadania e promover a inclusão social. Todas as aulas serão gratuitas e os polos do “Viva Mais Esporte” estarão distribuídos pelos seguintes bairros: Barra Nova, Barreira, Barriga, Gravata, Itaúna, Jaconé, Raia, Rio de Areia e São Geraldo.

Araruama

Os vereadores Nelsinho do Som e Amigo Valmir foram vistos hoje à tarde na secretaria de Educação de Araruama. Segundo o Sombra, os conversavam sobre a ida do ex-presidente, Bolsonaro ao município de Araruama. Nelsinho disse que só iria para colocar o Trio Elétrico. Já Amigo Valmir, que é fã do ex-presidente, foi logo dizendo que vai madrugar na rodoviária para abraçar o ex-presidente. É muito amor mesmo.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia garantiu a continuidade do Programa Escola Cívico-Militar na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães (Fluminense) e na E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes (São João). O prefeito Fábio do Pastel sancionou, nesta quarta-feira (13/03), a Lei Complementar 216, que altera a estrutura organizacional do município e possibilita a permanência do Programa no município. “Foi um sonho muito grande lutar pelas escolas cívico-militares, e ficamos muito felizes quando conseguimos instalar duas aqui na cidade. Estávamos muito satisfeitos com o ensino e a gente estava tendo, também, uma aceitação muito boa do projeto cívico-militar pela população. Quando o programa foi finalizado, nos empenhamos em seguir com a iniciativa. Para isso, sentamos, buscamos soluções, enviamos para aprovação na Câmara e, hoje, sancionamos essa Lei que vai garantir a continuidade do Programa nas duas escolas do nosso município que recebiam o ensino cívico-militar”, destacou o Prefeito Fábio do Pastel.

Iguaba Grande

Prorrogado até o dia 20 de março de 2024 o prazo para a atualização cadastral. Se você ainda não realizou a atualização cadastral compareça à sede da Moeda Social Caboclinho, situada a Rua Manoel Fernandes Baptista 79, centro, no horário de 09 às 16 horas. Leve os seguintes documentos: (originais e cópias) documento de identificação com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses).